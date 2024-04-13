Россиянам стало проще открыть банковский счет в Казахстане

Казахстан упростил процесс открытия банковских счетов для россиян. С 13 апреля граждане РФ могут получить ИИН в посольстве и консульствах Казахстана в России. Об этом свидетельствует документ, подписанный МИД, МВД и минцифры республики.

Для получения ИИН необходимо: подать заявку на получение услуги, дождаться приглашения и прийти с заявлением на оформление ИИН, а также с оригиналом и копией загранпаспорта в назначенную дату и время.

"Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день. День обращения иностранного гражданина в загранучреждение Республики Казахстан не входит в срок оказания государственной услуги", — говорится в приказе.

На момент публикации новости записаться на оформление ИНН Казахстана в Москве невозможно — все окна на апрель и май были забронированы, убедилась "Газета.Ru". В Санкт-Петербурге ближайшее свободное окно — 16 апреля.

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Проект носит пилотный характер. Его срок истекает 31 декабря 2024 года.

До этого россиян предостерегли от покупки небольших сумм валюты.