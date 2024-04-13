Shot: муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский решил уйти на СВО

Муж автора "Марафона желаний" Елены Блиновской Алексей ушел на СВО, чтобы сохранить бизнес. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник. Mash со ссылкой на свой источник подтверждает эту информацию. По их данным, Блиновский участвует в СВО с марта, он служит в Донецком корпусе. Mash предположил, что льготы для участников СВО помогут мужчине спасти бизнес. ТАСС поговорил с окружением Блиновских и выяснил, что мужчина сам захотел уйти служить. Он уже заключил контракт. Бизнес-империя Блиновского Раньше Блиновские жили в Ярославле, там Алексей занимался строительством и оптовой торговлей. По предварительным данным, с 2017 года на имя супруга "королевы марафонов" было оформлено от 12 до 15 компаний: IT-компания "Подари мечту", фирма по производству одежды "Три кошки" и контора по переработке морепродуктов "Аквакультура". Shot пишет, что "Подари мечту" задолжала государству 2,3 млн руб. Сейчас фирмы находятся в процессе ликвидации. Блиновскому также принадлежит половина компании "Оливия групп". Фирма продает одежду и ткани, ее основали четыре года назад. Сейчас предприятие тоже проходит процедуру банкротства, поскольку вовремя не выплачивало налоги. Shot выяснил, что только за прошлый год убыток компании составил почти 49 млн руб. Блиновские лишены доступа к своим банковским счетам, поэтому покрыть долги они не могут. Кроме этого, заблокировано имущество их родственников. Например, родители Блиновской не могут пользоваться своей квартирой, полученной при приватизации, и пенсионными накоплениями. Сейчас семья испытывает серьезные финансовые трудности. "Поэтому и было принято решение пойти на СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить супругу из СИЗО", — говорится в сообщении Shot. По данным следствия, Блиновская с 2019 по 2021 год заработала около 6 млрд руб. Она раздробила доход с помощью подконтрольных фирм, в том числе компаний мужа, которые имеют право на специальный налоговый режим. Известно, что Блиновская закупала оборудование для предприятий супруга. Дело Блиновских Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 906 млн руб. налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Следователи выяснили, что, предположительно, блогер смогла "отмыть" 700 млн руб. Общий долг с учетом штрафов и пени доходит до 1,5 млрд руб. Блиновская попыталась оспорить размер задолженности, но не предоставила суду необходимые документы, поэтому размер долга остался прежним. Алексею Блиновскому предъявили аналогичные обвинения. Его признали соучастником. Мужчина своей вины не признал, "королева марафонов" созналась в уклонении от уплаты налогов. Сейчас Блиновская находится в СИЗО, потому что она нарушила условия домашнего ареста. 23 декабря 2023 года блогер устроила вечеринку, куда пригласила одного из свидетелей, с которым ей нельзя было общаться. На данный момент нет оснований для изменения меры пресечения, Блиновская еще какое-то время проведет в СИЗО. Ей грозит до 16 лет лишения свободы. Блиновская просила смягчить ей меру пресечения, поскольку у нее четверо несовершеннолетних детей, но суд не принял этот аргумент. Адвокат обвиняемой Наталья Сальникова сообщила Shot, что Блиновская готова подписать мировое соглашение с ФНС и погасить все долги, если ей дадут заложить недвижимость. Налоговая на такое предложение не ответила. По всей видимости, Блиновские исчерпали все возможные пути смягчения сложившейся ситуации.