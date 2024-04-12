ЦБ готовит повышение привлекательности долгосрочных рублевых депозитов

Банк России готовится к повышению привлекательности долгосрочных рублевых депозитов. Речь идет об увеличении по ним страхового покрытия и снижении ставок взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад «Дифференциация лимита страхового возмещения и ставок страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от вида, срока и валюты вклада».

Подчеркивается, что регулятор планирует дестимулировать валютные сбережения и увеличить отчисления кредитных организаций.

Центробанк выступает за повышение страхового возмещения до 2,8 млн рублей по рублевым вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам от одного до трех лет.

Лимит по сберегательным сертификатам на срок от трех лет увеличится до 2,8 млн рублей, говорится в публикации. По другим рублевым счетам и вкладам текущее максимальное возмещение – 1,4 млн рублей – будет сохранено.

ЦБ также считает целесообразным не увеличивать размер страхового покрытия по валютным вкладам и оставить его на уровне 1,4 млн рублей (в эквиваленте).

Ранее главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич заявил агентству «Прайм», что вклады с плавающей ставкой могут быть выгодны в период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка РФ. При этом при снижении ставки доход по вкладу тоже сокращается, отметил он.