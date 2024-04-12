Эксперт раскрыла варианты надежного хранения денег в 2024 году

В 2024 году существует несколько вариантов надежного хранения денег, и выбор зависит от ваших финансовых целей, рисковой толерантности и сроков инвестирования. Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина назвала "Российской газете" наиболее часто рассматриваемые варианты.

Накопительный счет

Накопительные счета подходят для тех, кто только начинает копить, безопасны и позволяют в любой момент снимать накопления.

"На небольшом стартовом периоде они могут быть на одном уровне по доходности с вкладами, однако в долгосрочной перспективе их доходность будет на уровне или ниже инфляции. Поэтому такой продукт хорош в сочетании с другими инвестиционными стратегиями", - отметила Вяльшина.

Банковский вклад

Банковские счета обеспечивают безопасное хранение денег (сумма вклада до 1,4 млн руб. - прим. ред.). Финансист напомнила, что депозиты могут предложить более высокие процентные ставки для долгосрочного хранения средств. Обычно процентные ставки по ним будут выше инфляции, но и вложенные средства будут недоступны на долгий период. При досрочном снятии возможна потеря процентов.

Вяльшина отметила, что количество предложений на финансовом рынке очень велико, можно подобрать под любые условия.

Фондовый рынок и облигации

Фондовый рынок предлагает широкий спектр различных ценных бумаг, включая самые популярные из них - акции и облигации.

"Инвестиции в ценные бумаги могут обеспечить потенциально более высокий доход, но несут определенные риски. Облигации могут быть более стабильной формой инвестирования. Особенно стоит выделить облигации федерального займа, которые являются очень надежным инвестиционным активом, предоставляющим возможность заработать", - объяснила Вяльшина.

Она также напомнила, что покупка ценных бумаг и участие на фондовом рынке предусматривает обязательное заключение договора со специализированной брокерской организацией. Однако даже консультации с брокерами не гарантируют доходности. "Акции могут резко упасть в цене, и вместо плюса можно остаться в серьезном минусе", - предупредила эксперт.

Недвижимость

По мнению Вяльшиной, покупка недвижимости может быть инвестиционной стратегией для долгосрочного роста капитала.

"Например, аналитики подсчитали, что стоимость недвижимости может вырасти в 1,5 раза за 10 лет. Приобретение недвижимости - это надежный способ инвестиции, но ликвидность у него умеренная. Быстрая продажа не всегда возможна, есть вероятность, что придется снижать цену до уровня ниже рыночной", - пояснила финансист.

Драгоценные металлы

За прошедшие 100 лет цена золота выросла в 94 раза (с 20,7 до 1940,54 доллара за унцию), а за 50 лет с 1973 по 2023 год - в 20 раз, рассуждает руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества. Вяльшина отметила, что стоимость этого драгоценного металла в долгосрочной перспективе будет скорее всего расти и дальше. Но в рамках небольшого периода его цена, как и других драгметаллов, может и значительно колебаться. "Именно поэтому инвестиции в золото скорее нужно рассматривать как долгосрочные. Из-за особенностей рынка драгметаллов купить золото и быстро продать его с капитализацией не получится", - добавила эксперт.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и страхование жизни

ПИФы формируют капитал сразу из нескольких ценных бумаг в одной отрасли. Это делает их менее рисковым вложением, но и доходность снижается. Иногда она будет только лишь покрывать уровень инфляции. Они, по словам Вяльшиной, подходят для долгосрочного накопления и финансового обеспечения на пенсию.

Подводя итог, финансист напомнила, что при выборе способа хранения денег самое главное - это всегда учитывать свои личные условия и финансовые цели, а также тщательно выбирать инструменты инвестирования и использовать системы страхования для безопасности хранения.