Хинштейн предложил уведомлять граждан о попытках взять кредит

Одной из мер борьбы с мошенническими способами получения кредитов может стать уведомление гражданина через портал госуслуг о попытках взять на его имя кредит. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Предложение достаточно простое, на наш взгляд, в реализации - уведомление гражданина через "Госуслуги" о том, что на его имя берется кредит. <…> Человек тогда понимает, что это происходит, у него есть возможность через "Госуслуги" это заблокировать", - отметил Хинштейн в ходе выездного заседания комитета.

Он подчеркнул, что такая проблема наиболее актуальна в случаях с кредитами, которые в настоящее время можно получить в микрофинансовых организациях.

"Мы с Минцифры предварительно эту инициативу проговаривали, понимаем, что коллеги эту инициативу поддерживают", - добавил Хинштейн.

Он также напомнил о предложении усовершенствовать для противодействия мошенникам алгоритм действий банковских сотрудников в рамках оформления потребительских кредитов. Ранее Хинштейн уже заявлял о необходимости ввести дополнительные требования при выдаче кредитов, чтобы обязать банковских сотрудников "совершить ряд действий" и задать "целый ряд конкретных вопросов", чтобы удостовериться в платежеспособности клиента.