Россияне с 1 мая смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП

С 1 мая россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). По словам главы регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактиона Кучавы, воспользоваться новыми нормами смогут клиенты более 200 банков.

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Напомним, что закон, который позволяет гражданам переводить самим себе в разных банках до 30 миллионов рублей через СБП, был подписал президентом Владимиром Путиным в июле 2023 года. В первоначальной версии поправки предусматривали лимит на уровне 1,4 миллиона рублей, однако уже ко второму чтению депутаты Госдумы решили существенно повысить порог.

При этом размер перевода без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) остается без изменений - 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия сверх этой суммы также не изменится: 0,5% от суммы перевода, но не более полутора тысяч рублей.

"Воспользоваться новыми нормами смогут клиенты тех банков, которые подключены к системе быстрых платежей. Их сейчас более 200", - пояснил Кучава, которого цитирует РИА Новости.

Также Кучава добавил, что увеличенный лимит действует только на онлайн-переводы по номеру телефона и номеру счета по СБП. А вот на переводы, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты новые правила не распространяются.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев в разговоре с "РГ" обращал внимание, что предыдущий лимит в 100 тысяч рублей был слишком мал.