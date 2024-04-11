Материнский капитал можно будет направить на реконструкцию таунхауса

Правительство России утвердило постановление, которое позволит направлять средства материнского капитала на реконструкцию таунхаусов.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Постановление подписано. Теперь можно будет направить такие средства на реконструкцию дома так называемой блокированной застройки. Или, как чаще его называют, таунхауса", - сказал глава кабмина.

Также материнским капиталом можно будет оплатить уже проведенные строительные работы в таунхаусе. Власти рассчитывают, что принятые меры помогут семьям с детьми улучшить свои жилищные условия.

Реконструировать жилье можно как своими силами, так и с помощью строительной организации. В первом случае Социальный фонд РФ переведет средства маткапитала на счет одного из родителей, во втором - на счет строителей.

С февраля 2024 года размер маткапитала увеличен до 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и до 833 тыс. рублей - на второго. После рождения ребенка сертификат автоматически приходит одному из родителей в личный кабинет на портале госуслуг. Чаще всего средства маткапитала идут на улучшение жилищных условий. В 2023 году так поступили порядка 670 тыс. семей.