Банки Оренбуржья предоставят бизнесу кредитные каникулы

Бизнес в Оренбургской области получит кредитные каникулы по упрощенному варианту на полгода от банков региона. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил вице-губернатор Оренбургской области - министр экономического развития, инвестиций туризма и внешних связей Игнат Петухов, передает РИА Новости.

По словам вице-губернатора, речь идет обо всех финансовых организациях, которые присутствуют в Оренбургской области.

«Мы в приоритете ставим упрощенный вариант таких кредитных каникул на полгода, что они приостанавливают все выплаты по кредитам», - подчеркнул Петухов.

В начале апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Там была проведена массовая эвакуация. В область для ликвидации последствий природной катастрофы были направлены подразделения МЧС из разных регионов страны.

Возбуждено дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «Халатность».