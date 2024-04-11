Трамп покинул список крупнейших миллиардеров мира

Бывшего президента США Дональда Трампа больше нет в рейтинге 500 самых богатых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Выбывание из списка последовало за падением акций Trump Media & Technology Group Corp (материнской компании, которая владеет соцсетью Truth Social). Снижение за все время торгов оценивается в 30%.

Начало торгов на бирже Nasdaq пришлось на 26 марта. В первые два дня торгов акции продемонстрировали рост на 40%. Затем они не раз падали в цене.

По итогам торгов предыдущего дня их стоимость снизилась на 8,57%, до 34,26 доллара за акцию. По данным рейтинга Forbes, состояние Трампа опустилось до 4,6 миллиарда долларов. В нем он занимает 697-ю строчку.

Ранее MarketWatch сообщил, что основатель и глава компании Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг занял третью строчку в списке самых богатых людей мира, впервые с 2020 года обойдя Илона Маска, владеющего SpaceX и Tesla.

*признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.