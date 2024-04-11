Названо слабое место самых доходных вкладов

Вклады с плавающей ставкой могут быть выгодны в период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка РФ. При этом при снижении ставки доход по вкладу тоже сокращается, заявил агентству «Прайм» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Так, по словам эксперта, вкладчик может получить меньше, чем прогнозировал. Он отметил, что данный инструмент сложнее, чем обычный вклад с фиксированной ставкой. Доходность второго полностью соответствует обозначенной в договоре, указал Зварич.

Он подчеркнул, что спрос на вклад с плавающей ставкой может появиться у крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов.

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Ранее Зварич допустил скорое снижение ставок по краткосрочным депозитам. При этом, как заявил он, у граждан еще есть возможность найти выгодное предложение и воспользоваться им.

По словам эксперта, сейчас на рынке наблюдается стабилизация депозитных ставок на локальных максимумах.