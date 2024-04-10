Набиуллина: число жалоб на недобросовестные продажи в прошлом году снизилось вдвое

Шесть мер по борьбе с бедностью предлагает Банк России. Это снижение инфляции, защита от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, программа финансовой грамотности. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Госдуме, где она представляла отчет о работе за прошлый год. Также ЦБ выступает за повышение штрафов банкам за обман киентов.

Все эти меры составляют основу политики Банка России. Регулятор намерен усилить защиту людей от чрезмерной закредитованности, а для поддержки людей с невысокими доходами призывает развивать такие продукты, как социальный счет и социальный вклад.

Как заметила глава ЦБ, депутаты часто обращают внимание на недобросовестные схемы торговли финансовыми услугами. Регулятор с такими действими борется, и результат есть - число жалоб на недобросовестные продажи в прошлом году снизились вдвое. Но этого мало.

Сейчас во многих случаях, особенно для крупных банков, штрафы в миллион рублей - просто копейки

"Весь наш опыт последних лет говорит о том, что нужно все-таки повышать штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг, чтобы нарушать было экономически невыгодно. Сейчас во многих случаях это не так, особенно, например, если банк крупный и для него миллион рублей - это копеечный штраф, не материальный штраф. Миллионы нарушений мы выявляли - и всего миллион рублей штраф", - посетовала глава ЦБ.

И уточнила: за обман потребителя, нечестное обогащение штраф нужно повысить вплоть до 1% от капитала, если нарушение банк не устраняет. Сейчас в случае нарушения банком требований антиотмывочного законодательства штраф составит до 0,1% размера капитала, или собственных средств, но не менее 100 тыс. рублей.

Активнее придется бороться и с мошенниками. Пока достичь перелома в этом противостоянии не удалось. Так что Банк России планирует обсудить с депутатами дополнительные меры. "Хочу сказать, что на всех встречах по нашему годовому отчету мы поднимали вопросы мошенничества. Нам пока не удалось достичь перелома в борьбе с мошенниками, мы бьем по хвостам", - отметила Набиуллина. Нужно искать другие решения. Их ЦБ будет обсуждать совместно с депутатами.

Конечно, некоторые меры уже предприняты. С июля вступит в силу закон, который позволит банкам замораживать на два дня перевод денег в случае подозрения на мошенничество и отключать дистанционное обслуживание мошенника. Для борьбы с аферистами поможет и закон о самозапрете на выдачу кредита. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года: граждане смогут ограничивать выдачу займов на свое имя через "Госуслуги" или МФЦ.

Есть у ЦБ и еще один противник - инфляция. Ее пик остался позади, отметила Набиуллина. С июля по ноябрь 2023 г. инфляция была двузначной - от месяца к месяцу в пересчете на год. В декабре-январе снизилась и сейчас около 6%.

"Осенью было много опасений, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики, но мы видим, что это не так.

В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. По итогам года ВВП вырос на 3,6%", - подчеркнула глава Банка России.

Если бы ключевую ставку не повысили, инфляция была бы сильно больше тех 7,4% по итогам прошлого года, полагает она. "Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас", - сказала Набиуллина. Высокая ставка, по ее словам, помогает бороться с бедностью, и это еще один приоритет Центробанка. Сдерживание инфляции нацелено на защиту реальных доходов россиян, при высокой инфляции в первую очередь дорожают товары первой необходимости.

"Высокая инфляция - точно такой же налог на промышленность, как и на бедных", - пояснила Набиуллина. При этом ставку начнут снижать во втором полугодии, когда замедление инфляции будет набирать нужную скорость.

Банки находят новые продуктыдля клиентов, например кредитыпод плавающую ставку. Фото: Александр Корольков

Как отметила глава ЦБ, граждане заработали более 1 трлн руб. на вкладах во второй половине 2023 года. В августе произошел важный перелом, начался активный приток денег на вклады. За пять месяцев вплоть до конца года они выросли на 5,3 трлн руб. Это рекордные темпы, подчеркнула Набиуллина. Приток средств, по ее словам, продолжается и сейчас, за первый квартал этого года он составил почти 2 трлн руб.

При этом кредитование постепенно замедляется, но ни о какой его остановке речи не идет - как и об остановке развития экономики.

"Да, в этом году рост кредита будет более умеренным, но лишь в сравнении с рекордным темпом прошлого года", - сказала Набиуллина. В качестве замены и банки, и бизнес находят другие продукты - кредиты под плавающую ставку, привязанную к уровню ключевой.

За последние два года их доля сильно выросла. В выдачах февраля, например, она составила уже 54%. А в структуре общего корпоративного кредитного портфеля почти приблизилась к половине, следует из статистики регулятора. В начале 2021 года она составляла порядка 36%. "Это говорит о том, что бизнес сохраняет уверенность в том, что мы вернем инфляцию к цели и перейдем к снижению ставки", - сказала Набиуллина.

В разговоре с "РГ" руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова обратила внимание, что, поскольку юридические лица традиционно берут кредиты на крупные суммы и на короткие сроки, в текущих реалиях для них более выгодно взять кредит по плавающей ставке. "При ее снижении платеж и переплата по кредиту начнут снижаться. Кроме того, традиционно банки кредитуют корпоративных клиентов на индивидуальных условиях, и поэтому кредитование по плавающим ставкам применялось в этом сегменте и ранее", - поделилась эксперт.

Как рассказали "РГ" в рейтинговом агентстве "Эксперт РА", доля подобных кредитов продолжит расти, так как плавающие ставки частично нивелируют процентные риски и для кредиторов, и для заемщиков в период жесткой денежно-кредитной политики. И интересам реального сектора, развитию экономики высокие ставки не противоречат.

Граждане заработали более 1 трлн рублей на вкладах во второй половине 2023 года

С ужесточением ответственности банки будут строже относиться к выполнению соответствующих требований, говорит старший директор по банковским рейтингам агентства Иван Уклеин. Массовых нарушений с введением чувствительных штрафов он не ожидает, особенно у крупных банков.

"Есть ряд направлений, которые традиционно требуют повышенного внимания надзорных органов из-за несоразмерно низкого размера штрафов. - отмечает эксперт. - К таковым можно отнести продажу инвестиционных продуктов под видом вкладов, незаконные запросы в БКИ, введение в заблуждение заемщика о величине реальной процентной ставки по кредиту".

Кроме того, ЦБ РФ в ближайшее время представит детальные предложения по сберегательным сертификатам, заявила Набиуллина. Планируется снизить и размер страховых отчислений в АСВ по долгосрочным вкладам, шла речь и о повышении лимита для таких сберегательных продуктов. Это повысит интерес к ним и сделает ставку привлекательнее.

"Рассчитываем, что сберегательные сертификаты будут привлекательным инструментом, и готовы участвовать в разработке законопроекта. Это важнейшая часть нашей работы по формированию долгосрочных сбережений граждан", - добавила она.

При этом Банк России предлагает увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 20 млн рублей из-за ускоренного роста цен на жилье в последние годы. Набиуллина напомнила, что по итогам прошлого года разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье составил 44%.