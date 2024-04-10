Эксперты: пенсионеры смогут не платить за некоторые услуги ЖКХ

В России многим пенсионерам предоставляют льготы на оплату услуг ЖКХ. Среди них — компенсации и субсидии, сообщает Life.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, пожилые граждане могут сэкономить на квартплате во время дачного сезона. Эксперт по финансовым рынкам Николай Салабуто отметил, что у пенсионера есть возможность сделать перерасчет в том случае, если он не жил в квартире более пяти дней.

В частности, речь идет об оплате вывоза мусора, указал собеседник. По его словам, для этого требуется доказать свое нахождение по другому адресу. И это можно сделать с помощью предоставления соответствующей справки от председателя СНТ.

Салабуто также подчеркнул, что пожилые граждане могут рассчитывать на уменьшение налога на земельный участок, который находится у них в собственности.

«Вычет дадут по одному участку. Если площадь земли 600 квадратных метров, то есть шесть соток, или меньше, пенсионер вообще не будет платить налог. Если больше, налог будут брать с превышения», — заявил эксперт.

Также специалисты напоминают о том, что пенсионерам полагается компенсация платы за пользование жилым помещением, содержание жилого помещения, коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Такую льготу предоставляют, если гражданин — член семьи погибшего при определенных обстоятельствах или по определенным основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел или ряда других органов власти.

Инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий и другие категории могут рассчитывать на компенсацию в размере 50% от стоимости коммунальных услуг, отмечают эксперты.

Кроме того, юристы напоминают о том, что в столице одиноких пенсионеров и семьи, состоящие только из пенсионеров, освобождают от платы за обращение с твердыми коммунальными отходами.