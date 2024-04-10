МВД рассказало о появлении в App Store фейковых приложений банков

В App Store теперь можно нарваться на фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка, ворующие персональные данные. С таким предупреждением выступил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник киберполиции России».

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Подчеркивается, что оценки к приложениям в онлайн-магазине являются накрученными. Визуально приложения похожи на настоящие за счет использования мошенниками фирменных цветов кредитных организаций, говорится в публикации.

В полиции настоятельно рекомендуют не скачивать фишинговые приложения и не вводить нигде личную информацию.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали новую мошенническую схему. Она предполагает отправку злоумышленниками фишинговых ссылок от имени популярного сервиса компании Google — Looker Studio.

Фирма сообщила о появлении канала, через который мошенники совершают хищение данных граждан. Схема построена на слабых местах сервиса Google Looker Studio.