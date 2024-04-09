В Белоруссии должникам запретили получать товары с Wildberries и Ozon

Замначальника отдела принудительного исполнения Управления юстиции в Гродненской области Белоруссии Елена Лащевская заявила, что должникам по коммуналке запретили получать товары с Wildberries и Ozon. Об этом сообщает местная газета «Дзянніца».

По ее словам, такая мера дополнит уже существующий комплекс мер по взысканию задолженности по оплате коммунальных платежей — списание в бесспорном порядке денежных средств со счетов должника, арест имущества, временное ограничение в праве выезда и в праве управления транспортом и т.д. При этом Лащевская добавила, что в последнее время в местный отдел принудительного исполнения поступает все больше документов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

«Такая отрицательная тенденция говорит о безответственном отношении граждан к оплате за услуги ЖКХ», — сообщает издание.

Помимо этого, отдел принудительного исполнения Щучинского района призвал граждан сознательно относиться к погашению долгов, а также напомнил о готовности сотрудников ведомства к конструктивному диалогу с гражданами.

Ранее в Белоруссии запретили продажу производимого в России чая.