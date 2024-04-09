В РФ отметили снижение цен на социально значимые продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) зафиксировала снижение стоимости социально значимых продуктов в России в марте, передают «Известия».

Уточняется, что среди продуктов, продемонстрировавших наибольшее снижение в цене — репчатый лук (-55% к уровню аналогичного периода прошлого года), гречневая крупа (- 25%), картофель (-20%), пшено (-18%), говядина на кости (-4,7%), вермишель (-1,7%) и пшеничная мука (-0,5%).

Также наблюдается удорожание ряда продуктов. В частности, более чем на 30% выросла стоимость куриных яиц, на 28% — куриного мяса (тушки бройлера) и сезонных яблок. Вместе с тем подчеркивается, что цены на них в крупных торговых сетях на 15–25% ниже средних по стране цен, зафиксированных на конец марта Росстатом.

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Ранее сообщалось, что во второй половине марта зафиксировано снижение «Индекса кофе с бутербродом» («Бутербродекса») на 4,4 пункта, до 128,7 пункта. Данный индекс демонстрирует динамику потребления в России популярных продуктов для завтрака.