Спрогнозированы цены на куриные яйца перед Пасхой

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», рассказали, что будет с ценами на яйца в преддверии Пасхи, которую будут отмечать в стране 5 мая.

Специалисты отметили, что Республика Крым возглавила рейтинг регионов РФ по удорожанию продукции в минувшем году (+ 94%). Однако в текущем году стоимость яиц начала демонстрировать снижение со 140 рублей за десяток до 100-120. В Ассоциации содействия торговле Крыма выразили уверенность в том, что значительного повышение цен перед Пасхой в республике ждать не стоит. Там напомнили о том, что власти сделали все возможное для сдерживания цен.

Ситуация с ценами стабилизировалась и в Пензенской области, говорится в публикации. Этого удалось добиться благодаря мониторингу Федеральной антимонопольной службой цен на продукт. В области ожидают корректировку цен к Пасхе. Вместе с тем подчеркивается, что такая динамика будет носить сезонный характер, а не глобальный.

На отсутствие предпосылок к резкому подорожанию продукта указали и в Кемеровской области. В кузбасском Минсельхозе заявили, что ретейлеры добровольно установили максимальную торговую наценку в 10%.

Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

Такая же ситуация наблюдается в Орловской области, отмечается в статье. Так, в этом регионе зафиксировано снижение цен на куриные яйца.

«Правда, отмечает источник, стоимость десятка все еще не вернулась к значениям предновогоднего ажиотажа, когда перевалила в сто рублей. Эксперты отмечают, что, несмотря на опасения, ситуация перед Пасхой, скорее, останется стабильной», - подчеркивает издание.

Стабильные цены к празднику прогнозируются в Ростовской области, добавляет автор.

Ранее в Минсельхозе РФ рассказали, что в последние месяцы объемы производства яиц в России полностью удовлетворяют потребности рынка.