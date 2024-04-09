В России значительно снизился «Бутербродекс»

Во второй половине марта зафиксировано снижение «Индекса кофе с бутербродом» («Бутербродекса») на 4,4 пункта, до 128,7 пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупный аналитический ресурс «Чек Индекс».

Данный индекс демонстрирует динамику потребления в России популярных продуктов для завтрака.

В корзину для расчета «Бутербродекса» входят различные продукты. Среди них — батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

Аналитики наблюдают снижение цены по всем продуктам. Так, стоимость огурцов упала на 12,5%, до 161 рубля, ветчины — на 5,3%, до 196 рублей, сахара — на 4,8%, до 59 рублей, кофе — 3,5%, до 191 рубля, батона — на 2,5%, до 39 рублей, сыра — на 1,5%, до 201 рубля, сливочного масла — на 0,6%, до 165 рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет», россияне отдадут за порцию домашнего борща почти 92 рубля, солянки - 102 рубля, самодельного супа с лапшой - 28 рублей.