Названы самые высокооплачиваемые рабочие специалисты в России

Профессия водителя-дальнобойщика за первый квартал 2024 года стала самой высокооплачиваемой со средней предлагаемой зарплатой в 170 494 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Авито Работы» динамики средних зарплатных предложений по стране.

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Отмечается, что за квартал средние зарплатные предложения для дальнобойщиков выросли на 9%.

Кроме того, на 27% за квартал увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика, они составили 136 151 рубль в месяц в первом квартале 2024 года. В первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий также вошла профессия бурильщика со средней предлагаемой заработной платой в 113 457 рублей в месяц. За квартал зарплатные предложения для новых специалистов выросли на 11%.

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Результаты исследования показали, что первая тройка самых высокооплачиваемых вакансий не изменилась по сравнению с исследованием за зимний период 2023/24 года. Дальнобойщикам, фрезеровщикам и бурильщикам продолжают предлагать конкурентные зарплаты, что говорит о дефиците этих кадров на современном рынке труда.

В список рабочих вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тыс. рублей в месяц вошли также вошли следующие: кафельщик со средними предлагаемыми зарплатами в 108 423 рублей, замерщик — 103 815 рублей, водитель самосвала — 102 895 рублей, плиточник — 102 580 рублей, автоэлектрик — 101 712 рублей и монолитчик — 100 000 рублей в месяц.

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