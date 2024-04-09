Названы самые популярные мошеннические схемы

Актуальных мошеннических схем в интернете не так много, как правило, меняется лишь информационная обертка, а суть остается прежней, рассказал директор по развитию Департамента спецсервисов Solar Александр Вураско. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал самые популярные из них.

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Глобально актуальные интернет-мошенничества можно поделить на две большие группы: те, которые используют позитивную мотивацию, и те, которые, напротив, эксплуатируют страх, сообщил IT-эксперт. И в одном, и в другом случае задача мошенников, по сути, одна — спровоцировать жертву на совершение необдуманных поступков, предупредил он.

«Первая категория является самой массовой — в нее попадают все фейковые схемы с различными подарками и розыгрышами. На протяжении последних двух лет одним из самых распространенных вариантов является схема с подарками от различных брендов: пользователю предлагают открыть виртуальную коробку и получить приз, правда для этого придется ввести данные банковской карты. Также популярны подарки от имени российских банков — такого рода фейковые ресурсы появляются буквально ежедневно», — поделился Вураско.

Самыми популярными вариантами, эксплуатирующим негативную мотивацию, по его словам, являются различного рода телефонные мошенничества. Эксперт отметил, что вне зависимости от того, кем мошенники представляются жертве: сотрудниками банка, правоохранительных органов или мобильного оператора, — они сразу же сообщают о проблемах, требующих немедленного решения во избежание наступления тяжелых последствий.

«По состоянию на 2023-2024 годы именно телефонные мошенничества являются самой прибыльной отраслью криминального бизнеса. В ряде случаев ущерб, причиняемый одной жертве, может исчисляться десятками миллионов рублей. На сегодняшний день существует порядка десятка используемых мошенниками скриптов, которые обновляются раз в 3-4 месяца», — добавил собеседник «Ленты.ру». Наиболее актуальной на данный момент является схема, когда перед звонком жертва получает в Telegram сообщение от фейкового аккаунта своего руководителя, который предупреждает о грядущем звонке. К сожалению, данный сценарий демонстрирует крайне высокую эффективность, - Александр Вураско, IT-эксперт

К другим популярным скам-схемам специалист отнес:

• фейковые инвестиционные платформы, которые тоже связаны с телефонными мошенниками, но используют позитивную мотивацию в виде дополнительного заработка;

• фейковых юристов, «помогающих» вернуть деньги, похищенные мошенниками;

• взлом аккаунтов в WhatsApp и Telegram с последующей рассылкой сообщений с просьбой одолжить денег или ссылками на фишинговый сайт, предназначенный для кражи аккаунта.

Ранее прокуратура города Москвы сообщила, что телефонные мошенники за месяц выманили у россиянки более 74,6 миллиона рублей, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов.

До этого эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий называл два основных признака, которые указывают на то, что вы разговариваете с мошенником.