Заемщики просят сенаторов защитить их от хитрых банкиров

На 6,4 триллиона рублей выросли долги россиян по кредитам в 2023 году. Центробанк признал такой рост закредитованности населения рискованным и обязал банки и МФО с 1 января 2024 года рассчитывать показатель долговой нагрузки даже на займы до 10 тысяч рублей. Более, того, в ЦБ уверены, что рассчитывать его нужно и при увеличении лимита по кредитной карте. Пока же банки могут увеличивать его даже без согласия заемщика. Чем это опасно, «Парламентской газете» рассказал автор внесенного в Госдуму законопроекта, запрещающего кредитным организациям повышать лимит кредитования в одностороннем порядке, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

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- Айрат Минерасихович, банкиры не видят проблемы в увеличении лимита по кредитным картам. Ведь заемщики в приложении могут спокойно от него отказаться.

- Конечно, заемщики могут отказаться, если хорошо разбираются в приложениях, если получили соответствующее уведомление. Но, например, даже я не все уведомления читаю, потому что в основном это рекламный спам. Вы знаете, что в прошлом году задолженность россиян по кредитным картам выросла на 20 процентов за два квартала? Кредитные деньги создают иллюзию легких, когда не надо думать, где их заработать. Ты просто берешь карту и тратишь средства в долг. Многие настолько привыкают к своим лимитам, что перестают их отслеживать, тратят, а потом оказывается, что у них огромные долги. Ко мне обращались люди, которые пользовались кредитными продуктами, и родственники любителей брать в долг. Например, девушка, пожилые родители которой пользовались кредиткой. Они знали о лимите в 100 тысяч рублей, тратили — гасили. Банк повысил им лимит как надежным заемщикам, а они этого даже не заметили. «Были какие-то мелкие смс». А в итоге с увеличенным лимитом у них по нарастающей образовались большие просроченные долги. В этом и проблема — в росте рисков попасть в долговую яму. Фактически банковские организации, увеличивая лимит кредитования, навязывают услуги по дополнительному кредитованию. Хотя должны были, как минимум, уведомить их как следует и получить обратную связь.

- Зачем банкам это нужно? Они же не вернут свои деньги, если надежный заемщик больше не сможет обслуживать кредит по карте.

- Банки спокойно повышают лимиты, потому что прекрасно понимают: в основном это ответственные заемщики, которые лучше откажутся от чего-то необходимого, перезаймут, но выплатят этот большой процент и задолженность, на которую не рассчитывали. Этих людей мы и хотим защитить. Потому что лимиты в большинстве случаев увеличиваются не потому, что у человека выросла зарплата, а потому что он исправно гасит задолженность и попадает в «зеленую» зону надежного клиента. Но надо же сначала сопоставить, будет ли у него возможность обеспечивать данный кредитный продукт.

- Какими вы видите перспективы законопроекта?