Цукерберг обошел Маска в списке богатейших людей мира

Основатель и глава компании Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг занял третью строчку в списке самых богатых людей мира, впервые с 2020 года обойдя Илона Маска, владеющего SpaceX и Tesla. Об этом пишет MarketWatch.

Состояние Цукерберга с начала года выросло на $58,9 млрд и достигло $186,9 млрд. В свою очередь Маск лишился $48,4 млрд и его состояние оценивается в $180,6 млрд.

Этому способствовал падание акций Tesla на 34%, что стало худшим показателем в индексе S&P 500. Tesla пострадала от глобального замедления спроса на электромобили, растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и производственных проблем в Германии, отмечается в статье.

А акции Meta* выросли на 49% благодаря сильным квартальным показателям и инициативам компании в области искусственного интеллекта.

Лидером рейтинга стал Бернар Арно, руководитель LVMH. Его состояние оценено в $223,4 млрд. Второе место занимает основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $207,3 млрд.

Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Hurun

Ранее Маск стал богатейшим человеком в мире по версии китайского аналога Forbes - Hurun. По данным издания, состояние бизнесмена выросло за год на 47%, до $235 млрд. Таким образом, Маску удалось обогнать Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $187 млрд. Тройку лидеров замкнул Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.

*признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.