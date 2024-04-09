КС РФ определил порядок уплаты налогов при банкротстве

Конституционный суд РФ возложил уплату налогов за залоговое имущество компаний-банкротов на залоговых кредиторов.

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Однако в отдельных случаях, когда погашение всех налоговых задолженностей ведет к утрате экономического смысла залога, суды вправе частично удовлетворить их требования, однако обязаны учесть влияние такого решения как на выполнение социальных обязательств соответствующих бюджетов, так и на деятельность залогового кредитора - не станет ли банкротом он сам.

С жалобой на положения статьи 138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в КС обратились сразу два заявителя. Торговый дом "Агроторг" выдал кредит "Верхневолжскому кирпичному заводу" под залог имущества. В 2017 году предприятие признали банкротом, но за время проведения всех процедур ВВКЗ продолжали начислять налоги на землю, на имущество.

Арбитражные суды посчитали необходимым сначала рассчитаться с государством. В аналогичной ситуации оказался и Сбербанк по делу о банкротстве ООО "Глобалтрейд" из Курской области, причем он вообще не получил денег от использования залогового имущества, которое сдавалось в аренду, - все ушло на погашение налогов.

Судьи КС, изучив ситуацию, в первую очередь напомнили целый ряд собственных решений: "Государство вправе при возникновении неблагоприятных экономических условий, к числу которых относится и банкротство, осуществлять публично-правовое вмешательство в частноправовые отношения, принимая меры, направленные на создание условий для справедливого обеспечения интересов всех лиц, вовлеченных в данные правоотношения". И хотя права кредиторов подлежат защите, но это не означает, что размер полученного каждым из них будет равен и даже сопоставим с размером его требований.

- Залоговый кредитор, принимая в качестве обеспечения исполнения обязательства то или иное имущество, имеет возможность оценить его стоимость и, следовательно, несет связанные с этим риски, - отмечается в решении КС РФ.

Пункт 6 статьи 138 закона о банкротстве указывает на недопустимость переложения на незалоговых кредиторов расходов и издержек, связанных с залоговым имуществом. Соответственно, обязанность платить налоги в данном случае также возлагается на залоговых кредиторов.

Вместе с тем, если после погашения всех задолженностей перед бюджетом залоговый кредитор может остаться ни с чем, суд вправе принять это во внимание.

Правоприменительные решения по жалобам ТД "Агроторг" и Сбербанка подлежат пересмотру.