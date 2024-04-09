Что ждёт всех, кто хранит доллары дома

Доллар может очень быстро потерять свою покупательную способность.

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Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

По его словам, причин, по которым главная резервная мировая валюта может потерять свой уникальный статус, несколько. Одной из них является слишком большой объём эмиссии, который правительство США осуществило за 2020 и 2021 годы. Деньги напечатано за этот период так много, что их избыточная масса может вызвать в стране гиперинфляцию.

Если это случится, то, как объяснил эксперт, доллар начнёт очень быстро дешеветь и за него можно будет купить всё меньше и меньше товаров. Больше всего могут пострадать люди, которые хранят валюту у себя дома. Ибо в тот момент, когда они решатся обменять доллар на рубль, его обменный курс станет наименее привлекательным.

Для того, чтобы инфляция не «сожгла» долларовые накопления, как посоветовал специалист, лучше всего как можно скорее конвертировать их в реальные активы или же поменять на иную валюту, которая не подвержена столь же стремительному обесцениванию и над которой не висит угроза девальвации в ввиду его переизбытка.