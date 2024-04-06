В Госдуме объяснили, имеют ли право бизнесвумен на декретные выплаты

Мама-предприниматель в декрете: имеют ли такие женщины право на декретные выплаты и какие тут есть нюансы, разъяснил в комментарии "РГ" член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

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Депутат напомнил, что с начала года повышен ряд выплат для беременных женщин и семей с детьми. С 1 февраля увеличен размер маткапитала: на первого ребенка выплата - 631 тыс. руб., а на второго - 834 тыс. руб. А максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составит до 49 123 руб.

"Все работающие женщины, включая индивидуальных предпринимателей, имеют право на выплаты по беременности и родам", - подчеркнул Говырин.

Кроме того, они могут быть предпринимателем и одновременно трудиться по трудовому договору.

При этом, пособия по нетрудоспособности выплачиваются из социального фонда, однако только тем работникам, которые застрахованы и платят взносы.

"Данные взносы могут быть как по собственной инициативе застрахованного предпринимателя, так и обязательными отчислениями, взимаемыми с работодателя. В случае, если взносы в социальный фонд не перечислены, невозможно получить выплаты по нетрудоспособности", - констатировал депутат.

Он напомнил, что, когда женщина работает в организации, все обязательные отчисления за нее осуществляет работодатель, включая налоги и страховые взносы. А для индивидуального предпринимателя обязательными являются только пенсионные и медицинские взносы.

"Однако для того, чтобы получать декретные выплаты, необходимо добровольно уплачивать взносы в связи с нетрудоспособностью и материнством на протяжении года", - добавил парламентарий. "Для того, чтобы получить декретные выплаты, индивидуальному предпринимателю необходимо оплатить годовую сумму взносов до начала отпуска по беременности и родам. Платеж можно осуществлять ежемесячно или же зарегистрироваться перед отпуском и уплатить всю сумму до родов", - резюмировал Говырин.

Он уточнил, что размер ежемесячного обязательного взноса в фонд социального страхования для индивидуального предпринимателя определяется на основе минимальной заработной платы, установленной для региона, где зарегистрирован предприниматель. Например, на 1 января 2024 года МРОТ в Москве составляет 29 389 руб. Ежемесячный взнос в фонд составляет 2,9% от минимальной заработной платы.

"Чтобы определить итоговую сумму годового платежа, необходимо умножить ежемесячный взнос на количество месяцев в году. Таким образом, для Москвы ежемесячный платеж составит 852,28 руб., а годовой - 10 227,37 руб.", - подсказал депутат.

Он также обратил внимание на то, что сумма ежемесячного пособия для мамы-предпринимателя не зависит от ее заработка, а зависит от размера минимальной заработной платы. Если женщина зарегистрирована в Москве, то ей будет начисляться пособие в размере 29 389 рублей за каждый месяц декретного отпуска.