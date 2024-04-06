Стало известно, что делают россияне с ненужными вещами

Большинство россиян предпочитают бесплатно отдавать ненужные вещи, рассказала профессор НИУ ВШЭ Марина Шабанова в статье «Ненужные вещи, мусорная проблема и солидарные практики российских потребителей». Об этом пишет РБК.

По данным портала, исследовательница проанализировала данные опросов, проведенных в 2017, 2020 и 2022 годах. В каждом из них приняли участие по 2 тыс. человек, репрезентирующих население России по полу, возрасту и уровню образования.

«Несмотря на то что способствующая среда для этичной утилизации в России развита пока слабо, в целом россияне весьма широко включены в разнообразные практики в сфере обращения с утратившими потребительскую ценность, но не утратившими потребительских качеств вещами», — уточнила Шабанова.

По ее словам, «конструктивные» практики (содействующие продлению срока жизни вещей до полного исчерпания ими остаточной ценности) с большим перевесом преобладают над «деструктивными» — досрочным выбрасыванием на свалку: 75% против 19%.

Специалист пояснила, что 41% респондентов предлагают ненужные вещи в хорошем состоянии друзьям, знакомым и соседям; 32% отдают вещи другим членам семьи, включая тех, кто живет отдельно.

Кроме того, 24% участников опросов бесплатно отдают вещи незнакомым людям — через храмы, фонды, благотворительные магазины, пункты социальной помощи, различные интернет-площадки.

К продаже вещей в хорошем состоянии через комиссионные магазины, секонд-хенды, порталы в интернете прибегали на момент последнего опроса только 7% респондентов, заметила Шабанова.

К апсайклингу прибегают лишь 2,5% россиян: они обновляют и реставрируют вещи, стараются сделать их более модными, современными, уточнила исследователь.

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Вместе с тем, подчеркнула Шабанова, в 2017 году о намерении отдавать вещи бесплатно незнакомым людям в ближайшем будущем заявили 23,5% респондентов. В декабре 2022 года доля желающих отдать вещи снизилась почти вдвое — до 12%.

В 2022 году на первый план вышла «высокая неопределенность относительно ближайшего будущего», отметила профессор. Она добавила, что на фоне этого значительная часть россиян стала реже избавляться от ненужных вещей в хорошем состоянии: люди стали оставлять их в домохозяйствах «до лучших времен».