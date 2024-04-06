Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»

Перевод на банковскую карту «денег из ниоткуда» — повод не обрадоваться, а насторожиться. По словам адвоката, преподавателя Финансового университета при Правительстве России Кирилла Данилова, это несет в себе лишь хлопоты и неприятности.

Если это не подарок, возврат долга или другой неожиданный доход, а ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть адресату, иначе человека могут обвинить в необоснованном обогащении. Затягивание возврата ничего не изменит — в конечно итоге денежные средства потребует суд, и не только всю сумму, но проценты.

— Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рубля. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами, — предупредил юрист.

Помимо этого трюк с «деньгами из ниоткуда» могут делать мошенники. Чтобы не попасться на их удочку, возврат суммы нужно осуществлять через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода. Юрист предупредил, что если человек отправит деньги на названые ему счета или номер телефона, то может лишиться всех своих сбережений, сообщает агентство «Прайм».

Эксперты перечислили самые хитрые схемы телефонных и интернет-мошенников.

Используемые мошенниками дипфейки перерастают в реальную угрозу, несмотря на то что такие атаки пока не носят массовый характер. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.