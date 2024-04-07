Эксперты рассказали, на какие цели ни в коем случае не стоит брать кредит

Брать или не брать кредит - это тот самый "извечный" вопрос, который хоть раз задавал себе каждый из нас. Однозначного ответа на него не существует. Для того, чтобы принять правильное решение, в первую очередь стоит определиться со своей целью и трезво оценить свои финансовые возможности - способны ли вы вернуть обозначенную сумму в срок, чтобы избежать рискованных расходов в будущем. Подробнее о том, на что ни в коем случае не стоит брать кредиты, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко пояснила в беседе с "РГ", что условно кредиты можно разделить на продуктивные и непродуктивные.

Первая категория - это заемные средства, которые используются для финансирования "проектов", способных приносить прибыль в будущем.

"В какой-то степени такие кредиты можно считать надежными инвестициями, которые будут способствовать увеличению доходов или улучшению финансового положения заемщика. К ним можно отнести кредит на развитие бизнеса или заем на дополнительное профессиональное образование и курсы повышения квалификации", - сказала Романенко.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили подчеркнула, что кредит на обучение (собственное или своих детей) всегда актуален и оправдан.

"Многие банки предлагают специальные целевые кредиты с привлекательными условиями. Получая образование, мы повышаем свой человеческий потенциал и можем рассчитывать на лучшие позиции на рынке труда", - сказала она.

Также оправданным Валишвили считает и автокредит. Однако, при текущих ценах на автомобили необходимо взвесить все "за" и "против", подсчитать затраты и принять решение, добавила она.

Романенко также указала, что ипотечный кредит для покупки жилья можно считать продуктивным - ведь в собственности человека останется недвижимость, которая в будущем, например, сможет приносить пассивный доход.

"С этой точки зрения и покупка дорогостоящей техники в кредит может быть оправдана, если ее планируется использовать в работе. Кроме того, кредитные средства можно потратить на заботу о своем здоровье: оплату обследований, лечения или операций", - отметила эксперт.

Что же касается непродуктивных кредитов, то под ними подразумеваются именно те заемы, которые используются для закрытия краткосрочных потребительских целей, которые не являются обязательными. К подобным тратам Романенко отнесла путешествия и покупку предметов роскоши.

Аналогичного мнения придерживается и Валишвили.

"Крайне неправильно брать кредит на импульсивные дорогостоящие покупки. В данном случае работает простая истина о том, что жить нужно по средствам. Если вы не можете позволить себе в данный момент что-то дорогостоящее, необходимо подумать так ли необходима эта вещь, в если ответ будет положительным, то подумать, как накопить. Если оформить кредит, может случиться так, что вещь разонравилась, а кредитные обязательства остались", - объяснила она.

Романенко, в свою очередь, напомнила и о том, что весьма рискованно оформлять новый кредит для погашения уже существующих долгов.

"Если у человека нет четкого плана погашения, в котором прописаны все задолженности, процентные ставки и сроки, а также возможности, которые предоставляют кредиторы, например, рефинансирование долга или его реструктуризация, заемщик рискует попасть в замкнутый круг долженствования", - сказала эксперт.

Валишвили согласилась с этим, назвав идею "перекредитовываться" (то есть брать новый кредит для погашения уже имеющихся обязательств - прим. ред.) очень плохой.

"В большинстве случаев гражданин просто скатывается в "долговую яму", выбраться из которой порой возможно только путем личного банкротства", - констатировала эксперт.

Кроме того, не стоит брать взаймы, чтобы инвестировать. По словам Валишвили, использовать "кредитное плечо" могут позволить себе только опытные инвесторы, точно прогнозирующие результат своих вложений и здраво оценивающие риски.

"Для неквалифицированных и начинающих игроков финансового рынка инвестиции с помощью заёмного капитала могут привести к существенным убыткам при том, что ежемесячные платежи по кредиту останутся", - предостерегла она.

Подводя итог, эксперт Валишвили также напомнила читателям "РГ" и о том, что ни в коем случае нельзя оформлять кредит на свое имя, но по просьбе другого человека, а также брать взаймы слишком большую сумму, не соразмерную имеющимся доходам.