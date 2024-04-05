Родители сообщили о рекордных тратах на репетиторов для школьников

Траты российских семей на репетиторов, занимающихся подготовкой к ЕГЭ, составляют порядка 5000 рублей в неделю. Специалистов нанимает каждый второй родитель учеников старшей школы, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Исследование показало, что заранее (в 7-8 классе) начинают заниматься 3 из 10 школьников. В сервисе отметили, что учащимся в указанных классах чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В среднем в неделю на все дополнительные занятия уходит 3500 рублей.

«В старшей школе родители нанимают специалистов по обязательным экзаменационным предметам: алгебре, геометрии и русскому языку. Также ученики дополнительно занимаются английским, физикой и химией», — отмечает радиостанция.

В 9 классе неделя занятий обойдется в среднем в 3800 рублей, в 10-11 классе — в 5000.

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