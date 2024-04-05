Подсчитано, сколько стоит порция домашнего супа в России

Россияне отдадут за порцию домашнего борща почти 92 рубля, солянки - 102 рубля, самодельного супа с лапшой - 28 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет».

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5 апреля во всем мире отмечают Международный день супа.

Борщ в данном исследовании включает в себя следующие ингредиенты: свинина и говядина в одинаковых пропорциях, морковь, капуста, репчатый лук, свекла, картофель и помидоры.

По словам аналитиков, четыре порции борща обойдутся в 366 рублей.

Для приготовления домашней солянки понадобятся такие ингредиенты, как говядина, картофель, копченая и вареная колбасы в равной пропорции, соленые огурцы и томатная паста. Стоимость четырех порций составит 407 рублей.

Домашний суп с лапшой в данном случае готовится из курицы, лапши, моркови и репчатого лука. Цена четырех порций - 112 рублей.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» сообщила, что в феврале цена набора продуктов для приготовления блинов по классическому рецепту в России поднялась на 9% к аналогичному периоду 2023 года.