Эксперт оценил идею по производству «социальной водки» за 100 рублей

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером раскритиковал идею сделать легальную водку в России доступной по цене для всех слоев населения.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что для значительного сокращения доли нелегального спиртного на российском рынке необходимо сделать легальный алкоголь доступным по цене для всех слоев населения. Для этого он предложил производить и продавать в России специальную водку для самых бедных, или так называемую «социальную водку». По мнению Дробиза, сейчас она должна стоить втрое дешевле обычной – порядка 100-150 рублей за бутылку.

Общая стратегия нашего государства связана с обеспечением здорового образа жизни и последовательным сокращением потребления алкоголя, и в данных условиях повышать его доступность, увеличивать его потребление, конечно, было бы не вполне корректно, недальновидно и неразумно… Решение проблемы с потреблением алкоголя лежит не столько в плоскости его доступности, сколько в том, чтобы давать людям другие занятия, другие ориентиры, содействовать его занятости, содействовать развитию его увлечений. Но не в том, чтобы повышать доступность алкоголя, снижая его цену. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Появление на прилавках российских магазинов «социальной водки» за 100 рублей приведет к перераспределению спроса, считает эксперт.

«Из нижнего и среднего ценового сегмента будут переходить вот в этот сверхэконом сегмент. При этом произойдет не только перераспределение, но и увеличение потребления алкоголя. Если человек увидит, что можно легально купить дешевый продукт, то, конечно, у него появится искушение купить больше этого продукта. А когда мы говорим об алкоголе, то это крайне нежелательно», - сказал Павлов.

Вместе с тем эксперт отметил важность борьбы с нелегальным алкоголем в России и рассказал о том, как ее можно усовершенствовать.

«Нелегальный рынок алкоголя – это не только неуплата налогов, акцизов и прочего, но, главное, это еще и риск для жизни и здоровья потребителей. И если говорить о том, как бороться с нелегальным алкоголем, то здесь необходимо вводить уже зарекомендовавшие себя инструменты цифрового контроля, такие как цифровая маркировка, которая позволяет отслеживать продукцию от стадии сырья до момента реализации каждой единицы товара на полках магазинов. Более того, в эту систему необходимо включать всех участников оборота – не только производителей, дистрибьютеров и розничных продавцов, но и участников транспортно-экспедиционной отрасли. Они также должны нести ответственность за перевозку и хранение нелегального алкоголя. Речь идет о складах, экспедиторах, грузоперевозчиках – они все должны проверять как легальность той продукции, которую они принимают для перевозки, так и наличие всех разрешительных документов, а также статус всех лиц, которые пытаются ее отправить. И если все возможные участники товаропроводящих цепочек будут обязаны проверять на основании цифровых решений легальность продукции, будут нести жесткую ответственность (вплоть до конфискации складов, фур и прицепов, вплоть до приостановления их деятельности), то, конечно, это поспособствует обелению отрасли и приведет к сокращению объема нелегального рынка алкоголя», - заявил специалист.

Ранее сообщалось, что россияне вошли в топ-10 любителей импортного алкоголя.