Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% с 2020 года

С 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 36,7% — это на 6,4% выше уровня инфляции за тот же промежуток времени, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период. С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что власти страны намерены продолжать индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году — не менее чем до 35 тыс. рублей.