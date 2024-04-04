Путин высказался о выплате зарплат в России

Зарплату на предприятиях любой формы собственности должны выплачивать в РФ в полном объеме и без задержек. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что контролировать это, кроме профсоюзов, должны прокуратура и Роструд.

«Заработная плата должна выплачиваться без задержек, в полном объеме», – сказал он.

Путин отметил, что доля оплаты труда в объеме экономики Российской Федерации в течение шести лет будет уверенно расти. Президент напомнил, что в 2022 году заработная плата в структуре ВВП занимала 38,5%, а в 2023-м показатель вырос уже до 40,7%.

Владимир Путин также заявил, что важно увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах, в пилотном режиме это начнется с 1 сентября.

Мишустин сообщил, что средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей

До этого Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.