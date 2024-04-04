Минтруд предложил выплачивать маткапитал детям-сиротам в новых регионах

Министерство труда и социальной политики РФ предложило давать материнский капитал детям из новых регионов, потерявшим родителей до воссоединения этих территорий с Россией. Об этом предложении сообщила пресс-служба ведомства.

«Подготовлен проект федерального закона, предусматривающий распространение права на получение сертификата на маткапитал на детей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в случае, если они потеряли родителей до 30 сентября 2022 года», — сказано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Таким образом, выплату смогут получить дети-сироты, даже если их родители не были гражданами РФ. Это позволит законным представителям несовершеннолетних вложиться в улучшение жилищных условий, образование детей или реабилитационные услуги для детей с инвалидностью.

Такую меру поддержки, как маткапитал, ввели в России в 2007 году. Его могли получить семьи, где появился второй ребенок или последующие дети. С 2020 года право материнский капитал дается при рождении первого ребенка.

Как писала ранее «Парламентская газета», в ближайшие шесть лет российские власти планируют направить на поддержку семей с детьми порядка 14 триллионов рублей. Об этом заявил Президент РФ. Также он сообщил о решении выплачивать семьям 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.