Эксперт назвал депозиты, которые стоит открыть именно сейчас

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич допустил скорое снижение ставок по краткосрочным депозитам. При этом, как заявил он, у граждан еще есть возможность найти выгодное предложение и воспользоваться им, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, сейчас на рынке наблюдается стабилизация депозитных ставок на локальных максимумах. Такая динамика – следствие сохранения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП).

Зварич считает, что ситуация со ставками не должна существенно измениться в обозримом будущем. Вместе с тем отдельные банки могут в рамках линеек своих продуктов повышать доходность депозитов.

Россияне стали чаще вкладываться в депозиты, чем покупать недвижимость

Собеседник прогнозирует сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в апреле. Он не исключил подачи сигнала регулятором о скором смягчении ДКП.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического центра «Банки.ру», россияне чаще всего открывают шестимесячные вклады. Отмечалось, что их доля в марте составила 29%.

На втором месте по популярности трехмесячные вклады (27%), на третьем — годовые вклады (19%).