Безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%.

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Об этом сообщили в Росстате.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России в том году составил 3,6%, а это вдвое выше среднего показателя у государств с развитой экономикой.