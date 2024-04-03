Эксперт по защите персональных данных, основатель и исполнительный директор консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин в разговоре с Рамблером прокомментировал ужесточение ответственности за спам-звонки в России.

Ранее в Совете Федерации одобрили закон об ужесточении наказания за спам-звонки. Максимальный размер штрафов за подобные действия составит миллион рублей.

Эксперт подчеркнул, что голосовых роботов и системы автодозвона зачастую используют не только компании, но и мошенники, выразив мнение, что в результате ужесточения ответственности число звонков россиянам с использованием соответствующих систем сократится.

В последнее время количество подобных звонков существенно выросло, и от них не всегда спасают «умные» системы, которые определяют поступает ли вам спам-звонок или нет и блокируют спамеров. Вместе с тем из-за увеличения числа спам-звонков увеличилось и количество мошеннических действий, ведь мошенники зачастую звонят не сами, а подключаются к разговору только тогда, когда человек уже общается с роботом… Если раньше они звонили сами, то сейчас записывают голосовое сообщение для робота и звонят на десятки тысяч номеров – это гораздо легче. Конечно, это недобросовестная практика, подразумевающая риски для граждан. Максим Лагутин Основатель и исполнительный директор консалтинговой компании Б-152

Окончательный эффект от нововведения продемонстрирует правоприменительная практика, добавил он.

Специалист вместе с тем советы абонентам российских сотовых операторов, которые помогут защититься от спам-звонков.

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«Во-первых, необходимо установить приложение на смартфон, которое будет определять, поступает ли вам полезный звонок или нет. Такие приложения выпускают разные компании. Во-вторых, когда вы поднимаете трубку, попытайтесь определить, говорит ли с вами робот или реальный человек. Обычно по фоновым шумам можно вычислить, идет ли запись. Кроме того, вычислить робота можно и по его заторможенной реакции на ваши ответы», - подчеркнул эксперт.

Центробанк ранее предупредил россиян о мошенниках, которые звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи.