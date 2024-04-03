Россиянам раскрыли, как майские каникулы скажутся на зарплате

Длительные каникулы на майские праздники не стоит позиционировать как потерю для экономики страны. Такую оценку предстоящей череде выходных в следующем месяце дала экономист Ольга Белякова. NSN.FM

Она объяснила, как такие нерабочие дни могут сказаться на зарплате россиян и экономических показателях. По словам эксперта, заработная плата начисляется ежемесячно, поэтому длительность каникул не сказывается на ее величине. При этом цель самого отдыха заключается в повышении производительности труда. Как подчеркнула Белякова, чтобы добиться решения этой задачи и увеличения доходов населения, необходимо развивать современные технологии, инвестиции, оборудование. ФедералПресс

Ранее в Роструде объяснили, как будут работать россияне перед майскими праздниками. В этом году граждан ожидает шестидневка с 22 по 27 апреля, а затем начнутся длинные выходные. Москва24