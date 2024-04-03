Исследование: почти треть россиян готовы открыть бизнес на пенсии

Среди аргументов – накопленный опыт и знания. Согласно исследованию аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и компании «Деловая среда», 29% хотят открыть свой бизнес, 16% – путешествовать, 14% – построить дом/дачу, 14% – просто отдохнуть и позаботиться о себе. Оставшиеся 27% ответили, что стараются все успеть до пенсии.

Данные получены по результатам опроса, в котором приняли участие 7154 пользователя ресурсов медиахолдинга Rambler&Co, а также по итогам анализа свыше 280000 ИП и ООО, открытых через сервис «Деловая среда» (дочерняя компания Сбера) в 2022 и 2023 годах.

По информации «Деловой среды» в 2023 году на 52% увеличилось число россиян, зарегистрировавших свой бизнес после 56 лет (по сравнению с 2022). Первые три месяца 2024 также подтвердили эту тенденцию: на 55% увеличилось количество новых предпринимателей старше 56 лет (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»: «В 2023 году лидером по доле предпринимателей, открывших дело в этом возрасте, стали Забайкальский край, Ставропольский край и Воронежская область. Распределение мужчин и женщин оказалось равным: 50% на 50%. Чаще всего открывали дело в сфере розничной торговли, на втором месте оказалась сфера пассажирских и грузоперевозок, за ней – операции с недвижимостью, оптовая торговля, стройка, общепит и растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях. При этом наибольший прирост в прошлом году относительно 2022 показала сфера операций с недвижимым имуществом».

В ходе опроса почти треть (31%) россиян, которые хотят открыть бизнес на пенсии, отметили, что главное преимущество в этом возрасте – отсутствие необходимости постоянно обеспечивать семью. 25% сказали, что к этому возрасту накопится большой опыт и знания, 19% считают, что будут обладать достаточным количеством свободного времени. Еще 19% назвали среди плюсов наличие постоянного дохода в виде пенсии/помощи со стороны семьи, 6% – большое количество связей и знакомств.

Россияне также поделились и главными опасениями ведения бизнеса на пенсии. Большинство считают, что может помешать здоровье – так ответили 62% респондентов. Среди других барьеров участники опроса отметили необходимость наличия стартового капитала (27%), постоянное обучение (9%), много времени на бизнес (1%) и семейные обстоятельства (1%).

Лучшей сферой для своего дела в пенсионном возрасте россияне считают персональные услуги (29%), IT (15%), растениеводство и животноводство, охоту и рыбалку, а также предоставление соответствующих услуг в этих областях (14%), остальные категории набрали менее 10% каждая.

В ходе опроса 42% участников ответили, что считают зрелость (36-60 лет) самым благоприятным периодом для исполнениях своих мечт, 45% отдали предпочтение возрасту 21-35 лет, 7% выбрали период до 20 лет, а 6% для осуществления желаний ждут пенсии.

«Деловая среда» проанализировала порядка 280000 ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.

Опрос интернет-пользователей прошёл на медиаресурсах Rambler&Co с 21-28 марта 2024 года, охват составил 7154 респондента, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.