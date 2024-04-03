Как новые пошлины скажутся на ценах зарубежных товаров

Маркетплейсы не смогут необоснованно завышать цены, прикрываясь новыми пошлинами на зарубежные товары, так как потребители сразу это заметят, заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН. Он отметил, что больше всего «пострадают» спортивные товары, техника и электроника.

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На карточках зарубежных товаров в Ozon появились предупреждения об уплате пошлины, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Пошлина взимается с покупателей товаров дороже 200 евро (на данный момент около 19 900 рублей). Сумма не включена в цену товара и должна быть оплачена на этапе прохождения таможни.

«Предел покупок от тысячи евро не был продлен, теперь действует более старый вариант. Все покупки от 200 евро облагаются таможенными платежами. Это касается абсолютно всех товаров, которые приобретаются в рамках трансграничной торговли. Потребителю придется отдельно уплачивать таможенные платежи. Конечно, речь в первую очередь идет о товарах, которые менее представлены в России – спортивные товары, бытовая техника и электроника», - рассказал он.

При этом, по его словам, продавцы не смогут злоупотреблять нововведениями, так как потребитель в таком случае уйдет к конкуренту.

«Говорить о том, что маркетплейсы будут в данном случае что-то придумывать дополнительно, чтобы завысить цены, не приходится, так как есть конкуренция. Потребитель выберет альтернативного поставщика, если кто-то будет злоупотреблять этими нововведениями. На любом маркетплейсе представлены миллионы продавцов, поэтому у потребителя есть выбор. Потребитель голосует кошельком. Тот, кто завышает цены, проиграет. Так как в онлайне это очень легко отслеживается, очень легко сравнить похожие товары», - пояснил собеседник НСН.

В России сегодня не налажено массовое производство товаров народного потребления, а товаропоток из-за рубежа невелик, поэтому возврат к порогу беспошлинного ввоза в €200 не имеет смысла. Об этом ранее заявил экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы Марат Файзулин «Радиоточке НСН».