Названы губительные для Киргизии последствия запрета карт «Мир»

Отказом работать с картами «Мир» власти Киргизии ударят по собственным гражданам, которые получают зарплату в России, заявил NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он добавил, что США не могут успокоиться и от беспомощности продолжают портить жизнь дружественным Москве странам.

На мой взгляд, такие ограничения — это удар в первую очередь по жителям Киргизии, поскольку очень многие жители этой страны, работающие в России, получают заработную плату как раз на карты системы «Мир». Поэтому в таком решении едва ли есть какой-то злой умысел с киргизской стороны. Мы понимаем, что это происходит под давлением Запада, — заявил он.

Он также выразил надежду, что власти Киргизии, несмотря ни на что, продолжат проводить дружественную политику по отношению к РФ и россияне не будут испытывать сложности с платежами.

Мы знаем, что Киргизия активно развивает сферу туризма и данное решение ведущих банков не пойдет на пользу государству, — резюмировал Кравченко.

Ранее сообщалось, что подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против российской компании «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир». Из-за опасения вторичных санкций оператор киргизской системы «Элкарт» объявил о прекращении работы с картами «Мир».