Стало известно отношение жителей РФ к единой ставке НДФЛ

Россияне, опрошенные ВЦИОМ, рассказали, как относятся к сбору НДФЛ по единой ставке в 13%. Так, две трети респондентов (67%) назвали его несправедливым, передает агентство «Прайм».

Речь идет о сборе со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами. Одобряют его более четверти (27%). Они сочли его справедливым.

53% граждан не против высоких налогов, однако считают, что бедным людям нужно оказывать больше государственной поддержки в виде бесплатных услуг. За установление максимально низких налогов выступают 27% респондентов. Они считают, что каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами в таком случае. Затруднились с ответом 20% россиян.

Ранее сообщалось, что у россиян появится возможность использовать налог на проценты с вкладов для получения вычетов от государства.

Речь идет о социальном, имущественном и инвестиционном вычетах (за спорт, лечение или инвестиции). Граждане за счет них смогут компенсировать ту сумму, которую нужно заплатить в бюджет с дохода от депозита.