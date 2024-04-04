Россияне взяли вдвое больше автокредитов в начале года

В январе-феврале россияне взяли автокредитов почти на 273 млрд руб., сообщили "Российской газете" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Это как минимум вдвое больше результатов прошлого года - преимущественно из-за эффекта низкой базы и поддержки дилеров со стороны производителей, отмечают опрошенные эксперты. При этом средний срок займов также увеличился: все чаще граждане берут в долг на пять лет и выше, чтобы снизить ежемесячный платеж.

По данным НБКИ, в начале года банки выдали автокредитов на 273 млрд руб. В январе - на 118 млрд, а в феврале даже больше - на 154,7 млрд руб., даже при нынешних высоких ставках. Выросли за год и средний размер, и число выданных ссуд. Если в феврале прошлого года граждане брали в долг в среднем 1,23 млн для покупки машины, то в том же месяце 2024-го - 1,5 млн руб. Суммарно же объем выданных автокредитов удвоился за год. В январе-феврале 2023-го показатель составил 134 млрд руб., следует из данных 3 тыс. кредиторов, передающих сведения в бюро.

Столь значительные темпы роста, по мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале прошлого года. Как рассказали в рейтинговом агентстве "Эксперт РА", возросший интерес к автокредитам обусловлен и постепенной адаптацией к более высокому уровню цен, а также желанием обновить личный транспорт.

По словам Рената Тюктеева - замгендиректора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей - за год рынок сильно изменился, развились и укрепились автопроизводители из Китая. "Если год назад в первом квартале дилеры допродавали в основной массе остатки корейской линейки, то в течение года усилились и выросли в объемах поставки автомобилей из Китая. - отмечает эксперт. - Их привезли к концу года даже больше на 10-15%, чем рынок смог в себя вобрать".

Поэтому весь первый квартал текущего года на рынке действовал максимальный объем специальных акций, субсидированных кредитов и поддержек со стороны производителей. "Дилеры вели дисконтную политику, чтобы сократить дорогое финансирование стоков. Все это привело росту год к году в 2,5 раза объемов продаж", - поделился эксперт из АГ "Авилон".

По словам Тюктеева, доля кредитования в сегменте новых автомобилей сегодня в среднем составляет 60%. А в новых, преимущественно китайских марках, она достигает 85-90%, где ставки субсидируются автопроизводителями. Кроме того, граждане пытались успеть приобрести автомобили до 1 апреля - того момента, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора, добавил Волков. Вместе с ростом продаж новых машин, массовые поставки которых возобновились с весны 2023-го, это повлияло на объемы выдачи автокредитов.

Среди других причин - государственные льготные программы, касающиеся моделей отечественной сборки. Увеличилось и предложение в связи с налаживанием каналов параллельного импорта. В 2024 году в агентстве "Эксперт РА" прогнозируют умеренное замедление темпов роста автокредитования до 20%, что связанно в основном с реализацией потенциала отложенного спроса. Как ожидает Тюктеев, в апреле стабильная динамика продаж и интереса клиентов к кредитным продуктам сохранится.

При этом средний срок автокредитов растет на протяжении всего года - суммарно почти на 10%. По итогам февраля он составил 5,47 лет. Так клиенты хотят снизить долговую нагрузку при растущих ценах и ставках, хотя за это придется переплачивать.