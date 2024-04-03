В Минтруде сообщили о дифференциации зарплаты по разным отраслям и регионам

Заработная плата существенно дифференцируется по разным отраслям экономики и субъектам России, так, средняя зарплата в Чукотском автономном округе в 2023 году составляла 158 тыс. рублей, а в Ингушетии - 35,9 тыс. рублей. При этом недостаток кадров способствует повышению зарплатного предложения, сообщили в пресс-службе Минтруда.

По данным Росстата, реальные зарплаты россиян в 2023 году выросли на 7,8% в годовом выражении, при этом в декабре к ноябрю 2023 года рост составил 40,5%, а к декабрю 2022 года - 8,5%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году, по предварительным данным, составила 73,709 тыс. рублей и по сравнению с 2022 годом выросла на 14,1%, в декабре 2023 года - 103,815 тыс. рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,6%.

"Необходимо учитывать, что заработная плата существенно дифференцируется по отраслям и регионам. Так, средняя заработная плата в Чукотском автономном округе в 2023 году составляла 158 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 145 тыс. рублей, в Москве - 136 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 95 тыс. рублей, в Свердловской области - 64,5 тыс. рублей, а в Дагестане - 38 тыс. рублей, в Чеченской Республике - 37 тыс. рублей, а в Ингушетии - 35,9 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что также существенные различия по уровню зарплаты фиксируются по различным отраслям экономики. Например, средняя зарплата в добыче полезных ископаемых и IT превышает 130 тыс. рублей, в торговле она составляет 63 тыс. рублей, а в индустрии гостеприимства (отельный бизнес и общепит) - 43 тыс. рублей.

В Минтруде уточнили, что по действующей методике средняя зарплата рассчитывается с учетом зарплат всех наемных работников. Это усредненная сумма всех зарплат по экономике, включая экстремально высокие предложения в отдельных отраслях и регионах.