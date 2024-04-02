Россиянам назвали способы меньше платить за ЖКУ

Чтобы сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), можно отказаться от ненужных услуг управляющей организации. Этот и другие способы меньше платить за «коммуналку» россиянам назвал юрист Андрей Костянов в разговоре с телеканалом «Звезда».

Эксперт рекомендовал жильцам следить за деятельностью УК и утверждать условия договора на общем собрании собственников. Костянов добавил, что на таких собраниях они могут принять решение отказаться от лишних, на их взгляд, работ, за исключением минимального перечня, определенного российским законодательством. После этого будет пересмотрена цена договора с управляющей организацией, но уже на следующий период. Юрист уточнил, что сейчас УК заключает договор на срок от года до трех лет.

Другой способ сэкономить на оплате ЖКУ — энергосбережение за счет установки счетчиков воды и газа и своевременной передачи показаний.

«Меньше тратишь — меньше платишь», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг появится новая строка — «перерасчет потребления за прошлый период».