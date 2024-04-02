В России могут ввести  налог на роскошь

Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят 2 апреля законопроект, предусматривающий введение налога на роскошь в РФ.

Как пишет МК, в документе отмечается, что введение налога на роскошь сможет обеспечить справедливое перераспределение средств в России и нивелировать эффект социального расслоения в обществе.

"В России сохраняется высокий уровень социального неравенства... Более трети граждан получают около 25 тыс. рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живет 20 млн жителей страны", - отмечается в пояснительной записке.

СМИ: штрафы за недопуск газовщиков в дома увеличат до 2 млн рублей

Ранее "СП" писала, что налог на сверхдоходы для банков предлагается ввести в России.