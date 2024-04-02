Эксперт объяснил, как отличить налогового инспектора от мошенника

Россиянам стали поступать телефонные звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговой службы. На электронные почты добропорядочных граждан посыпались поддельные ссылки с уведомлениями о необходимости сдать декларацию. Как распознать аферистов, рассказала руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак.

«Если собеседник называет себя налоговым инспектором, уточните у него, в какой инспекции он работает. Если он не может назвать номер или называет налоговую, в которой на учете вы не стоите, кладите трубку. В случае, если номер инспекции назван верно, попросите его представиться, спросите в каком отделе он работает, затем положите трубку и позвоните в налоговую самостоятельно для уточнения данных», – передает слова спикера агентство «Прайм».

По словам специалиста, налоговый кодекс допускает несколько способов коммуникации инспекторов с физическими и юридическими лицами. Чаще всего, все вопросы решаются через личный кабинет налогоплательщика, а также на портале «Госуслуг».

Кроме того, налоговая может направить документы по почте или вручить лично при посещении учреждения. Также информацию о задолженности можно получить посредством смс-сообщения, однако, для этого необходимо написать соответствующее согласие в письменной форме.

«Законом строго определены способы подачи налоговых деклараций. Граждане могут подать их только через Личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде. Налоговый кодекс не предусматривает право подачи декларации по электронной почте. Если вам пришло электронное письмо со ссылкой для «подачи декларации», то оно точно не из налоговой инспекции», – предостерегла адвокат.

Эксперт предупредила, что налоговый орган никогда не запрашивает банковские данные физических и юридических лиц. Взыскание задолженностей не проводят в телефонном режиме или по электронной почте.

Ранее рассказали о новом способе мошенничества. Схема предусматривает рассылку писем по электронной почте от крупных банков.