Дачникам напомнили о штрафах за борщевик на даче

Депутат Государственной Думы и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин рассказал в беседе с РИА Новости, что дачникам грозит штраф до 5 тысяч рублей в случае наличия на их участке борщевика. Это касается даже тех случаев, когда растение находится за забором.

«От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости: для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей», — добавил он.

Дачникам перечислили «врагов»

Депутат сообщил, что в соответствии с нормами местным властям необходимо контролировать борьбу с борщевиком.

«Они оставляют за собой право после уведомления собственника уничтожить борщевик самостоятельно в случае игнорирования просьбы об устранении этого инвазивного растения», — объяснил Говырин.

Затем дачник получит счет, который ему нужно будет выплатить в течение двух месяцев.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что за выращивание определенных растений на своем участке можно получить штраф или попасть в тюрьму.