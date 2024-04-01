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Юрист назвал недостатки сервисов оплаты товаров частями

Сервисы оплаты товаров частями могут взимать дополнительную комиссию за пользование услугами рассрочки, предупредил юрист Павел Авдеев.

Юрист назвал недостатки сервисов оплаты товаров частями
© ТАСС

В беседе с MK.RU эксперт подчеркнул, что покупатель также рискует столкнуться со штрафами, если не погасит долг вовремя. Все это приведет к дополнительным расходам.

«[У сервисов есть недостатки], такие как: дополнительные расходы в виде взимания некоторыми сервисами комиссий или процентов за пользование услугами рассрочки; также риски образования задолженности», — пояснил эксперт.

Кроме того, при выборе товара через такой сервис выбор ограничен. При этом, по словам юриста, оплата покупок частями может быть полезна, но важно перед этим ознакомиться с условиями, скрытыми комиссиями и штрафами за просрочку. Важно обратить внимание на условия оплаты. Кроме того, покупателю нужно оценить свои возможности, чтобы быть уверенным, что не возникнет проблем с задолженностью.

Эксперт в сфере безопасности Александр Власов ранее предупредил, что использование QR-кодов для оплаты несет в себе определенные риски: код может быть создан мошенниками для обмана граждан. Он подчеркнул, что с подобным можно столкнуться не только при оплате онлайн, но и при совершении покупок в магазине.

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Павел Авдеев
Александр Власов