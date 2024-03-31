Россиянам рассказали, как получать пенсию более 70 тысяч рублей

Максимальный размер пенсионных выплат по России может достигать 76,5 тысячи рублей, если россиянин в течение следующих 10 лет после выхода на пенсию будет работать и получать зарплату не ниже 61,4 тысячи рублей, рассказала в беседе с Lenta.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Динара Васьбиева. Она отметила, что есть несколько способов получать высокие пенсионные выплаты.

© News.ru

Один из них — продолжение работы и получение индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), что позволит сохранить пенсию в том же порядке, что и для неработающего пенсионера, но только без ежегодной индексации. При этом будут накапливаться баллы и стаж, подчеркнула она.

Во-вторых, отдельные категории граждан, осуществляющие фиксированные взносы, — ИП, самозанятые, нотариусы и адвокаты, а также люди, живущие за границей и официально безработные — могут купить пенсионные баллы, сделав дополнительный взнос в Пенсионный фонд, — рассказала Васьбиева.

В качестве еще одного варианта может быть плата взносов в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для формирования накопительной части пенсии. Размер будущей пенсии может расти путем инвестирования в различные финансовые инструменты.

Ранее финансовый эксперт Ян Арт заявил, что предположения некоторых аналитиков о том, что в России в будущем могут отменить пенсии как таковые, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, пенсионеры, напротив, становятся главным двигателем развития современной экономики.