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Россиянам рассказали о важном нюансе повышения пенсий с 1 апреля

С 1 апреля прибавку к пенсии не получат представители силовых ведомств и работающие пенсионеры. Об этом заявил старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет РИА Новости.

Специалист предупредил россиян о важном нюансе повышения пенсий с 1 апреля
© РИА Новости
«С учетом индексации социальных пенсий, размеры выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», — уточнил он.

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По словам экономиста, для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией зарплат. Последнее повышение заработных плат силовиков и военных было в октябре 2023 года. Исключением стал ряд категорий: президент, премьер-министр, зампредседателя Совбеза, руководители министерств и ведомств, резюмировал Ляшок.

В начале марта сообщалось, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с апреля на 7,5 процента. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума за прошедший год. Социальные пенсии индексируются раз в год — 1 апреля.

Кроме того, стало известно, что Совфед одобрил закон, устанавливающий повышенную фиксированную доплату для прабабушек и прадедушек, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки.

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